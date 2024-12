Cine Qua Non Lab: quince años impulsando el cine independiente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2024.- Quince años manteniendo como labor principal el apoyo al cine independiente con un enfoque en la narrativa cinematográfica, han logrado consolidar a la organización mexicana Cine Qua Non Lab (CQNL) como uno de los espacios donde cineastas a nivel nacional y global pueden desarrollar su proceso creativo y vínculos con otras y otros creadores para seguir llevando nuevas historias a la pantalla grande.

Fundada en el 2010, esta iniciativa con sede en el estado de Michoacán y la ciudad de Nueva York, ha apoyado a más de 500 proyectos de más de 30 países a través de talleres y residencias donde se han trabajado líneas argumentales y guiones para largometrajes como "Huesera" de Michelle Garza Cervera, “Clara Sola” de Nathalie Álvarez Mesén, “La Jauría” de Andrés Ramírez Pulido, “Las Niñas" de Pilar Palomero, entre otros.

Dichos proyectos cinematográficos han sido seleccionados y premiados en prestigiosos eventos y festivales de cine alrededor del mundo como Cannes, Toronto, Berlín, Tribeca, Goya, Ariel, Sundance, por mencionar algunos.

Su labor ha sido avalada por reconocidas instituciones culturales nacionales e internacionales como La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas– Oscars®, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Projeto Paradiso de Brasil, IBERMEDIA, Proimágenes Colombia, la Fundación MexAm de Nueva York, IFP (Independent Filmmaker Project), UnionDocs Nueva York, la asociación NALIP (The National Association of Latino Independent Producers) de los Estados Unidos y más.

En el marco del festejo de sus quince años de actividades, CQNL presentó en conferencia de prensa los siete proyectos ganadores de su nuevo programa de desarrollo de guion Cine Qua Non Retreat 2025: Angelo Defanti (Brasil) con “Southwest Wind”; Charlotte Rabate (France) con “Baby, Just Say Yes”; Giuliana Monteiro (Brazil) con “After the Mud Dries”; Miguel Silveira y Missy Hernandez (Brasil/USA) con “A La Tumba”; Suha Araj (USA) con “Bowling Green Massacre”; Taylour Chang (USA) con “Ka Hale”, y Waleed Alqahtani (Saudi Arabia) con “Blue Summer”.

En dicha conferencia también se anunció que el Premio Cine Qua Non Lab—Estudios Churubusco 2024, es para el cineasta colombiano David David con su proyecto “Profesora Leda”, cuyo premio en especie consiste en 500 mil pesos en servicios de posproducción en los Estudios Churubusco.

Reafirmando su compromiso con la comunidad creativa global, CQNL ha lanzado una invitación a cineastas independientes de todo el mundo para participar antes del 10 de enero en su convocatoria Storylines Lab 2025, y a conocer las diferentes convocatorias que abren anualmente para ser parte de sus talleres impartidos en Español o en Inglés de “Revisión de Guion/Script Revision Lab” y “Taller de Líneas Argumentales/Storylines Lab”; así como “Cine Qua Non Retreat/Residencia Cine Qua Non”.

Asimismo, CQNL mantiene abierta su campaña de recaudación de fondos para seguir ofreciendo servicios de alta calidad a cineastas independientes y para poner en marcha la construcción del Centro Multimedia Tzintzuntzan (CEMUT), un espacio de creación y difusión de proyectos audiovisuales locales, nacionales e internacionales.

La conferencia reunió a Jesús Pimentel Melo, Director Ejecutivo de CQNL; Ladimer Haluke, cofundador y miembro de la Junta Directiva del proyecto; el Maestro Cristián Calónico Lucio, Director General de Estudios Churubusco Azteca; y el guionista Luis Trelles.

Con una determinación clara por seguir impulsando el cine independiente, Cine Qua Non Lab sigue creciendo y apoyando a creadoras y creadores a contar nuevas historias, desarrollarlas y llevarlas a la pantalla.

Conoce sus diferentes propuestas en sus redes sociales, donde puedes encontrarlos como Cine Qua Non Lab, y en su sitio web: https://cqnl.org/es/.