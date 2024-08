Celebrará Hay Festival la Poesía Mexicana e Internacional

Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2024.- El Hay Festival Querétaro continúa celebrando la literatura y las ideas con un enfoque especial en la poesía durante su novena edición. Del 5 al 8 de septiembre, tanto poetas mexicanos como internacionales unirán sus voces para festejar la palabra.



El multipremiado Raúl Zurita (Chile), uno de los poetas más emblemáticos de Latinoamérica, charlará con el público sobre su trayectoria y experiencia vital, su poesía, y su más reciente publicación, Ensayos reunidos. Zurita es reconocido tanto por su producción artística como por su compromiso social. Opositor de la dictadura de Pinochet, fundó el grupo Colectivo Acciones de Arte, que buscaba utilizar creaciones artísticas como mecanismos de resistencia.

En su primera publicación, el poemario Purgatorio (1979), el autor dio cuenta de su experiencia en la cárcel y los estragos sociales de la dictadura. Zurita conversará con el director del diario El País, Jan Martínez Ahrens. El evento concluirá con una lectura poética.



El poeta, crítico literario y periodista Najwan Darwish (Palestina) es considerado “uno de los principales poetas en lengua árabe por el New York Review of Books y fue parte de la lista Beirut39 en 2009, seleccionado como uno de los mejores escritores árabes menores de 40 años. Darwish presentará su última publicación en español, Exhausto en la cruz, un poemario prologado, por Raúl Zurita, quien ha dicho: "No he visto nada de lo que creía, pero si existe un Dios, es el mismo Dios para mí y para el poeta palestino Najwan Darwish".



Garry Gottfriedson (Canadá) poeta, de origen Secwepemc. Gottfriedson es licenciado en Escritura Creativa por la Universidad Naropa, (Estados Unidos) y maestro en Educación por la Universidad Simon Fraser (Canadá). Es el autor de nueve libros, y su primera publicación en español es Tierra y lenguaje. Gottfriedson conversará sobre el libro con la lingüista y profesora queretana Luz María Lepe y la periodista y gestora cultural Ingrid Bejerman (Brasil/Canadá) en el marco del programa Hay Festival Joven, dirigido a la comunidad universitaria.



Gottfriedson también compartirá el escenario con Luis Felie Fabre (México), poeta, narrador y dramaturgo. Fabre obtuvo el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2012 y el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2019. Presentará su más reciente libro de poesía, Poeta griego arcaico. Continuando con la poesía mexicana, Paola Llamas Dinero, originaria de Guadalajara, participará en actividades con jóvenes en torno a su libro Poemas para otakus.



Conversará con el poeta queretano Yudi Martínez en el marco del programa Hay Festival Comunitario, dirigido especialmente a infancias, jóvenes y públicos locales de Querétaro. Martín Tonalmeyotl, de Chilapa, Guerrero, es licenciado en Literatura Hispanoamericana y maestro en Lingüística Indoamericana. Es campesino, poeta, traductor, locutor, articulista y fue Comisario Municipal en el año 2023 (Autoridad Tradicional de su comunidad).



Es el autor de varios libros de poesía y un libro de gramática náhuatl. Y Myriam Moscona, novelista, poeta, periodista y traductora literaria, galardonada con distinciones como el Premio Nacional de Poesía o la prestigiosa Beca Guggenheim, también será parte de la programación del Hay Festival Querétaro.



Para cerrar el festival, rendirá homenaje al poeta mexicano David Huerta (1949-2022) a propósito de la publicación de Antes de decir cualquiera de las grandes palabras, libro que reúne textos del autor, antologado por Hernán Bravo Varela. Las voces poéticas del festival serán reunidas para leer su obra. El público escuchará a Darwish, Fabre, Gottfriedosn, Llamas Dinero, Moscona y Tonalmeyotl.

Las entradas para estos eventos y más ya están disponibles en www.hayfestival.com/queretaro/inicio, con un costo de $20. Para estudiantes y adultos mayores, los boletos se pueden adquirir de manera gratuita (sujeto a disponibilidad) visitando www.hayfestival.com/queretaro/joven.