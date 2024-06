Caminos Cruzados recibe el premio Maguey en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, a 16 de junio de 2024.- Caminos Cruzados, la última película de Levan Akin, ha sido galardonada con el Premio Maguey del Jurado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el cual es un galardón al séptimo arte que difunde y promueve un cine que parte de historias acompañadas de una orientación sexual abierta y diversa, celebrando lo mejor de la cinematografía LGBTQ+ del mundo.

Esta conmovedora y compasiva historia de identidad, aceptación y conexión que trasciende fronteras y generaciones se estrenará en las salas de cine de México el próximo 11 de julio de 2024 y luego estará en streaming el 30 de agosto de 2024, mediante la plataforma MUBI.

El jurado del Premio Maguey estuvo conformado en esta 13ª edición de su entrega por Gisela Delgadillo, Felipe Tehues, Andrea Pallaoro, Ana de la Reguera y Humberto Busto, quienes en el marco del Mes del Orgullo y la Visibilidad destacaron la importancia de las narrativas diversas al otorgarle el Premio del Jurado a Caminos Cruzados.

Sinopsis

Lia, una maestra jubilada que vive en Georgia, recibe noticias de su joven vecino Achi de que su sobrina perdida, Tekla, una mujer transgénero, ha cruzado la frontera hacia Turquía. Con la esperanza de llevar a Tekla a casa después de un período de separación, Lia viaja a Estambul con el impredecible Achi para encontrarla. Explorando las profundidades ocultas de la ciudad, se cruzan con una abogada transgénero llamada Evrim, quien los ayuda en su búsqueda. Humanista y tierna, la tercera película de Akin es una sincera representación de cómo superar los grados de separación que nos dividen.

Escrita por Levan Akin, Caminos Cruzados está protagonizada por Mzia Arabuli, Lucas Kankava y Deniz Dumanli, con cinematografía de Lisabi Fridell (And Then We Danced), diseño de producción de Roger Rosenberg (The Worst Person in the World) y coeditada por Levan Akin y Emma Lagrelius. Caminos Cruzados inauguró la sección Panorama en el Festival de Cine de Berlín de 2024 para su estreno mundial en febrero, donde fue galardonada con el Teddy Prize Jury Award y se estrenó en el Reino Unido en el BFI Flare Film Festival en marzo de 2024.