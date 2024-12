“América Latina contra el neoliberalismo”, libro referencial siempre que se quiera estudiar sobre la transformación de México: Armando Casas

Guadalajara, Jalisco, a 6 de diciembre de 2024.- El libro "América Latina contra el neoliberalismo" volumen II, impulsado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue presentado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Este segundo volumen de la obra reúne la voz de grandes figuras, líderes y pensadores, que han participado en el proceso de transformación política, económica y social que se vive en México. La obra fue presentada por Jacaranda Correa, periodista y documentalista y por Armando Casas, que preside la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; así como por el autor de la obra, John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad PUEDJS-UNAM.

Durante la presentación, Armando Casas recordó que este libro fue hecho con diversas entrevistas realizadas por John Ackerman desde distintos espacios como TV UNAM y Canal Once a diversos personajes de la vida pública del país en la última década. Además, dijo que existe un factor común entre los entrevistados y es que “todos hablan del momento de transformación y de lo que han luchado por lograrlo”.

El también ex director de TV UNAM explicó que la obra no sólo es una transcripción de entrevistas, sino que hay un trabajo de semblanzas de cada uno de los entrevistados, de modo que se presenta una radiografía muy sólida de los personajes.

Casas reconoció que en la obra –donde existen charlas con personajes como Clara Brugada, Rocío Nahle, María Elena Álvarez-Buyllá, Nadine Gasman, Jenaro Villamil, Hugo López Gatell, Jorge Alcocer, Gustavo Reyes Terán, Fabrizio Mejía, Fernanda Tapia, Ana Buquet, Rafael Barajas, entre otros—hay “retratos de momentos que todavía podemos analizar en el México de hoy, en el que estamos viviendo”.

Armando Casas finalizó su intervención señalando que este libro es “una obra referencial siempre que se quiera estudiar sobre la transformación de México”

Por su parte, Jacaranda Correa mencionó que los personajes entrevistados en la obra tienen en común la libertad, el respeto y la consciencia social de hablar desde sus trincheras de conocimiento. Además de que lo expuesto por todos los entrevistados da elementos muy valiosos para comprender nuestro presente.

Abundó en las aportaciones que John M. Ackerman pone en el nuevo volumen de su obra; por ejemplo, a través de las charlas con el doctor Hugo López Gatell y el escritor Fabrizio Mejía Madrid, los cuales hablaron sobre el desarrollo y la atención gubernamental en la época del confinamiento por la pandemia de Covid-19; la atención que el gobierno federal dispuso para asegurar medicamentos para la población mexicana; así como la forma en que se construyó un ejercicio de comunicación desde las mañaneras”.

Correa dijo que las revoluciones y las transformaciones no se decretan, sino que hace falta luchar contra el neoliberalismo y abrir la voz a los movimientos sociales que no necesariamente quieren encabezar el poder. Mencionó que no hay mejor manera de ir contra un modelo de economía neoliberal a partir de una lucha desde donde se empiece a trabajar a ras de piso.

El autor John Ackerman señaló que el neoliberalismo no es solamente una doctrina económica, sino también una forma de hacer política que implica la privatización de la esfera pública en oligarquías, por lo que advirtió: “ese neoliberalismo lo tenemos que combatir de manera frontal como venimos combatiéndolo en materia económica”.

La obra coincide en señalar la necesidad de voltear a ver la región de América Latina como faro de inspiración para construir un nuevo modelo de práctica democrática y de organización social, que sirva para enterrar al neoliberalismo y generar nuevos horizontes, así como repensar las coordenadas del desarrollo, desde y para los pueblos más excluidos en este momento histórico.

“América Latina contra el neoliberalismo” ya está disponible en diversas librerías, mientras que la presentación de la obra universitaria está disponible a través de las redes sociales del PUEDJS de la UNAM y en la plataforma de Youtube (https://www.youtube.com/live/50NDMCbQWNw) para la comunidad universitaria y la población en general.