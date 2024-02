Michoacán tendrá nuevo volcán: Investigadores relacionan sismos con magma buscando salir a superficie

Morelia, Mich., a 5 de febrero de 2024.- De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que publicaron una artículo científico en una revista internacional de geología, Michoacán tiene una probabilidad muy alta de ver el nacimiento de un nuevo volcán, conclusión a la que llegaron luego de analizar la actividad sísmica que se ha focalizado en una determinada región del estado.

El área cercana al volcán Tancítaro –que ya está apagado–, una de las regiones con mayor densidad de volcanes monogenéticos (que tienen una sola erupción), es una probable candidata al nacimiento de un futuro volcán con estas características, revela un estudio publicado recientemente por investigadores de los institutos de Geofísica (IGf), en Ciudad Universitaria y Morelia, y el de Ingeniería.

Denis Legrand, investigador del Departamento de Vulcanología del IGf, dijo que el Tancítaro es considerado un volcán apagado, pues su última erupción ocurrió hace 240,000 años, mientras que el Parícutin lo hizo de 1943 a 1952 (nueve años), el cual también se estima apagado.

“Hace 25 años que el magma intenta llegar a la superficie, pero no se sabe cuándo lo logrará. A cada intento se generan enjambres de sismos que todavía son profundos, entre 8 y 15 kilómetros de fondo. Por eso, es muy importante seguir monitoreando las profundidades de estos sismos, y si vemos que empiezan a ser más superficiales significaría que el magma llega más alto”, dijo Denis Legrand.

Recordó que hay dos tipos de volcanes: los poligenéticos o que erupcionan varias veces en su vida, como el Tancítaro, el Popocatépetl o el de Colima; y los monogenéticos, que tienen una sola erupción, como el Parícutin, el Astillero y el Pedregal, cerca del Tancítaro, y el Jorullo.

Precisó que un enjambre son pequeños sismos o microsismos, que pueden ser grabados con una estación sensible y cercana. En 2020, agregó, se registraron más de 100,000, la gran mayoría de ellos imperceptibles para la población; pero los más grandes sí es posible advertirlos, por lo que pueden asustar a la gente.

El estudio, presentado recientemente en el Bulletin of Volcanology con el nombre “Repeated seismic swarms near Paricutin volcano: precursors to the birth of a new monogenetic volcano inte Michoacán-Guanajuato volcanic field, México?”, indica que en los estados de Michoacán y Guanajuato hay más de 1,200 volcanes monogenéticos, siendo el último de ellos el Parícutin.

Entre 2020 y 2021 se registraron más de 100,000 sismos entre los volcanes Tancítaro y Parícutin, por lo que expertos de la UNAM monitorean regularmente estos enjambres sísmicos para indagar por qué ocurren.

Legrand detalló que en los últimos 25 años se han registrado, al menos, seis enjambres sísmicos en la región (1997, 1999, 2000, 2006, 2020 y 2021) entre los volcanes Tancítaro y Parícutin. Si los sismos están relacionados con movimientos del magma, ¿dónde saldrá la próxima vez? Una probabilidad grande es que nazca un nuevo volcán monogenético en la zona, sin saber cuándo.

“Estos enjambres sísmicos indican que una de las cámaras se ubica a una profundidad de entre 8 y 15 kilómetros, confirmado por estudios de petrología realizados por otros colegas de la UNAM”, afirmó el universitario.

A raíz de eso, los investigadores decidieron instalar una estación sismológica a mediados de diciembre de 2019, en los mismos sitios donde se detectaron los movimientos de 1997, 1999 y 2006. Como tres semanas después se empezó a registrar el enjambre de 2020, que duró más de dos meses.

Recientemente, con apoyo de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, se instaló una estación permanente al sur del volcán Tancítaro, que ahora monitorea de forma continua el lugar, explicó.