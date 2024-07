Egresado de la UAG dedica su vida a la restauración ambiental

Zapopan, Jalisco, a 8 de julio de 2024.- El Dr. Jorge Herrera Silveira es un “goleador” de la ciencia y la investigación. Actualmente es Nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y es de los pocos científicos a quienes se les ha otorgado este nivel por una vigencia de 10 años, ya que generalmente es por 3, pero su trayectoria y reconocimiento le han valido para que se le otorgue por una década.

Egresado de la carrera de Biología de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en la generación 1983, el investigador ha forjado una exitosa carrera en la academia y la investigación.

Pasión por la biología

Nacido de la Ciudad de México, recuerda que, junto con sus padres, originarios de Yucatán, de niño viajaba mucho a Mérida. En una de esas ocasiones visitaron Cancún, donde tuvo la oportunidad de hacer snorkel en el Arrecife Garrafón, aunado a que era aficionado al programa de televisión “El Investigador Submarino”. Estos dos hechos marcaron su pasión por la biología marina.

Fue entonces que decidió buscar una universidad que ofreciera la carrera de Biología. En ese entonces su papá, quien era un militar Comandante del Cuartel Colorado en Guadalajara, le dijo que la UAG era una buena opción y decidió iniciar sus estudios.

Estudios y futbol

Además de formarse como biólogo, la UAG también fue un lugar donde el Dr. Herrera Silveira pudo desarrollarse en su otra gran pasión: el futbol.

“A mí siempre me ha gustado el futbol, la Autónoma en ese entonces tenía equipo en primera división, tiene muy buenos campos en Ciudad Universitaria, yo siempre había jugado en campos de tierra, entonces jugar en campos empastados era todo un lujo”, refiere.

Durante su estancia como estudiante, tuvo la oportunidad de ser parte de la selección de la universidad, incluso llegó a las reservas del equipo Tecos, donde le tocó entrenar con Javier “Chícharo” Hernández Gutiérrez, padre del “Chicharito”.

Pero una lesión en la rodilla, donde lo tuvieron que operar, lo obligó a retirarse del futbol y dedicarse de lleno a su carrera universitaria, aunque siguió jugando futbol de manera recreativa, lo que todavía hace en la actualidad.

Trayectoria profesional

Su gusto por la biología marina lo llevaron a especializarse en esta rama. Hizo su tesis de Licenciatura en el CINVESTAV Unidad Mérida, donde posteriormente estudió la Maestría en Biología Marina. Luego, cursó el Doctorado en Biología en la Universidad de Barcelona, España, donde conoció al Dr. Ramón Margalef, un reconocido biólogo a nivel mundial.

Cursar el Doctorado le abrió la puerta para regresar al CINVESTAV Mérida y comenzar su carrera como profesor-investigador en 1994. Desde entonces, ha trabajado en innumerables proyectos.

Sus líneas de investigación son la ecología de zonas costeras, dinámica de nutrientes en ecosistemas acuáticos, restauración ecológica de manglares, vulnerabilidad y mitigación del cambio climático en ecosistemas costeros y mecanismos de disparos y dispersión de mareas rojas y su relación con la calidad de agua, entre otras.

En su trayectoria cuenta con más de 300 publicaciones académicas y ha dirigido alrededor de 70 tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado. Además, ha realizado estancias de investigación en el Coastal Ecology Institute, el Instituto Agrónomo Mediterráneo, la International Florida University, la University of Southwersten Lousiana, entre otros.

“Yo digo que soy un afortunado porque hago lo que me gusta y además me pagan. Lo que hago me gusta mucho, soy un fanático de hacer lo que hago, por lo tanto, lo disfruto mucho”, comenta el Dr. Herrera Silveira.

Restauración ambiental

Gran parte de su trabajo se ha enfocado a la restauración ambiental, en especial de los manglares, en conjunto de las comunidades. Uno de los proyectos que le ha tocado participar e impulsar es el de “Las Chelemeras”, un grupo de mujeres de Yucatán que se dedican a restaurar los ecosistemas.

“Son mujeres que han recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su labor en la protección y restauración de los manglares. Ya tienen 14 años trabajando con nosotros”, afirmó el egresado de la UAG.

De manera personal, el Dr. Herrera Silveira ha recibido reconocimientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por su contribución a la investigación de los humedales costeros de México, y PRONATURA, por su liderazgo en la conservación del patrimonio natural.

“Debes tener pasión por lo que haces, tienes que identificar lo que te gusta. Identifiquen qué es lo que les gusta, porque una vez que identifican lo harán con pasión, no les va a pesar y eso lo van a irradiar a su equipo de trabajo”, recomendó el egresado a los estudiantes de la UAG.

“Con mucho orgullo digo que soy egresado de la Autónoma, porque la formación que recibí en la universidad ha sido la base para estar donde estoy en la parte académica”, expresó.