Crean modelo matemático para calcular microplásticos en el mar

Cádiz, España, a 30 de diciembre 2024.- Científicos del Instituto Universitario de Investigación Marina y del Centro Oceanográfico de Cádiz en España, así como del Instituto Português de Mar e da Atmosfera de la Universidad de Lisboa, desarrollaron un modelo matemático capaz de detectar el movimiento de microplásticos en ecosistemas marinos.

Según un comunicado oficial de ambas instituciones universitarias, el estudio realizado aplicó un modelo matemático para el seguimiento de las partículas que se vierten en la desembocadura de los ríos de Cádiz en el suroeste español.

Los resultados de la investigación han permitido confirmar que estos contaminantes se mueven y se acumulan en el océano, en los estuarios y los ríos, especialmente el Guadalquivir y el Guadiana, son algunas de las principales puertas de entrada de microplásticos al mar.

Asimismo, el análisis muestra que las características de los plásticos, si flotan o se hunden, determinan dónde se acumulan y cómo se dispersan, desde las aguas costeras hasta el fondo del océano.

Las conclusiones del estudio fueron publicadas en el artículo ‘Spatial distribution of microplastics in the Gulf of Cadiz as a function of density: A Langragian modelling approach’, publicado en la revista Science of The Total Environment.