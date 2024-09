Celebrará la UNAM el Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones en Morelia

Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre del 2024.- Con el objetivo de crear redes de trabajo entre las mujeres matemáticas, el Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la UNAM Campus Morelia invita al Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones, el cual se realizará del 11 al 13 de septiembre de este año, en las instalaciones de la UNAM en la capital michoacana.

Durante esta reunión de mujeres matemáticas se llevarán a cabo cinco charlas plenarias, cinco conferencias, una mesa redonda, dos mesas de trabajo y una sesión de póster científico, además de espacios de convivencia para el fortalecimiento y la formación de nuevos grupos de investigación entre las asistentes que vendrán a Morelia desde distintos países de América Latina.

La planeación y organización del evento está a cargo de las doctoras Yesenia Villicaña Molina y Adriana Haydeé Contreras Peruyero, ambas investigadoras posdoctorales en el CCM, así como de la maestra Sandy Guadalupe Aguilar Rojas, estudiante de doctorado en el CCM. Su objetivo es sentar un precedente en la organización de este tipo de eventos como lugares de encuentro para crear redes de interacción entre las colegas y generar espacios seguros para las mujeres en una disciplina científica con predominancia masculina como es el estudio de las matemáticas.

Al respecto, la doctora Yesenia Villicaña comentó que “Las matemáticas no tienen género, y cualquiera puede hacer avances en esta disciplina ya que no hay diferencias entre la capacidad de las personas a causa del género o el sexo. Sin embargo, existen factores estructurales, tanto en la convivencia profesional como en la cultura aprendida desde casa, que llevan a las mujeres a no tener la confianza de destacar o hasta participar en entornos con mayoría masculina”.

Por su parte, la doctora Haydeé Peruyero hizo una comparación entre la participación de mujeres matemáticas en un evento reciente, con temática similar, y el encuentro que ellas organizan: “En otro evento de convocatoria mixta (para hombres y mujeres), con oferta similar de apoyos para ponentes y asistentes en términos de viáticos y movilidad, sólo se recibieron cuatro solicitudes de mujeres para participar. En cambio, para el Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones recibimos 70 solicitudes de diversos estados de la república mexicana y de varios países de América Latina”.

Haciendo referencia a lo anterior, la maestra Sandy Aguilar señaló que “En los entornos académicos muy masculinizados, las mujeres suelen tener poca presencia y mantenerse aisladas unas de otras. Por lo que este tipo de eventos son necesarios, para que las mujeres se conozcan, se vinculen y formen redes de trabajo fuertes en entornos donde se sientan seguras y en confianza”.

Como parte del comité organizador se encuentra también el doctor José Ferrán Valdez Lorenzo, investigador del CCM, quien aportó su experiencia en la organización de eventos y fungió como asesor para la logística y la planeación del encuentro. Además, tanto el CCM como la Sociedad Matemática Mexicana aportaron el financiamiento para hacer posible esta iniciativa.