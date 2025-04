"Talavera", el espacio qur fue hospicio y ahora es restaurante de cocina tradicional mexicana

Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2025.- El dueño y cocinero de "Talavera", Edgar Daniel López-Chávez Hernández contó la historia de su cocina, ubicada se en Casona Vergara, un sitio que anteriormente y por muchos años funcionó como hospicio en el Centro Histórico de Querétaro.



“Yo fui el primero que abrió aquí en Casona Vergara, el plan era hacer un patio gastronómico; sobre todo cuando conocí el espacio, donde está 'Talavera' ahora, fue el antiguo comedor del hospicio, mientras que donde están los demás restaurantes eran recámaras, entonces a mí me dio mucho más una vibra más intensa, más fuerte, mucho más natural la cocina del orfanato”, contó López-Chávez Hernández.



Añadió que "Talavera" es un restaurante de desayuno tradicional mexicano, con recetas rescatadas de gastronomías de distintos puntos del país, ya que su objetivo es hacer que las y los comensales recuerden los alimentos preparados por las abuelas mexicanas, sin dejar de lado la alta cocina.



“Yo busque rescatar varias recetas familiares de la República, tenemos varios platillos como el asado de bodas zacatecano; enchiladas mineras de Real del Monte, Hidalgo; huevos motuleños de Yucatán; y hacemos mole de rancho, que esa es la receta de la casa”.



Agregó que su cocina cuenta con la base de lo que se conoce como "santísima trinidad", que son tres ingredientes que no pueden faltar en sus moles: el clavo, la pimienta y la canela, elementos que vienen desde el periodo Virreynal en México y que se ponen en las comidas para intensificar y perfumarlas.



López-Chávez Hernández explicó que "Talavera" ya cumplió un año instalado en el Centro Histórico, lo que buscan ampliar su cocina con una panadería en las mismas instalaciones del recinto, pues a su decir “no hay nadie a quien no le guste el pan dulce”.



“Lo que nos hace más especiales es que tenemos una panadería tradicional, ofrecemos pan dulce, pan salado, estamos por abrir otra panadería aquí en el otro patio y si todo va como queremos, quizá abriremos una sucursal en Juriquilla”, concluyó el empresario gastronómico.