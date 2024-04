Sigue estas recomendaciones para evitar accidentes viales si asistes al Festival de Origen

Morelia, Michoacán, 26 de abril de 2024.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) invita a la población a seguir una serie de recomendaciones viales para ponerlas en práctica durante el Festival de Origen, que inicia este viernes en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Uno de los puntos esenciales es respetar y no vulnerar los derechos de las personas peatonas para evitar siniestros que puedan dañar su integridad física y emocional, entre los que se encuentran el total respeto de los señalamientos de tránsito y evitar el consumo de alcohol si se va a hacer uso de vehículos motorizados.

De igual forma, se hace énfasis en hacer valer otras reglas viales como no rebasar el límite de velocidad, no enviar mensajes de texto mientras se conduce, respetar a los ciclistas que transitan sobre las calles, usar el cinturón de seguridad, no obstruir los cruces peatonales y, si eres motociclistas, el uso obligatorio de casco.

En la difusión de estas normas prevalece un mensaje muy importante ya que, a través de él, se hace conciencia en las personas para evitar el caos vial y siniestros que puedan influir en toda una comunidad.

El Festival de Origen es uno de los eventos culturales más importantes de Michoacán porque atrae a miles de personas de la capital del estado, así como a turistas y visitantes.

El festival se desarrollará del 26 de abril al 19 de mayo del año en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, por lo que se le invita a tomar las debidas precauciones para que este importante evento pueda realizarse en armonía y de manera pacífica.