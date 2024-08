Habrá reunión de vaqueros gay en Morelia

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto del 2024.- Los días 13, 14 y 15 de septiembre se llevará a cabo el primer encuentro de Vaqueros Monarca Michoacán, un grupo de vaqueros gay michoacanos que buscan fomentar encuentros entre la comunidad, sin señalamientos ni discriminación, señaló Jaime Reyes, representante del grupo.

En conferencia de prensa, Victor Calderón Chávez, participante también, informó que se determinó realizar este evento en fechas cercanas a las Fiestas Patrias, con el objetivo de aportar a la atracción de turismo para las actividades que realiza el estado en la capital michoacana, además de ser un momento en el que se puede promover el folclore de Michoacán.

Se comentó que en general los vaqueros en la comunidad no tienen representación en la entidad, más allá de la charrería, a pesar de ser tan común, por lo que también no hay condición de que las personas que quieran participar sean de una comunidad o municipio en particular.

Vaqueros Monarca es un grupo michoacano que comenzó el año 2023 luego de un certamen nacional de vaqueros, es una alternativa de reuniones a las que ya existen en el país; cuenta ya con 14 integrantes de la entidad con origen en municipios como Uruapan, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Morelia.

Se espera lograr una afluencia de hasta 200 personas, en su mayoría de fuera de Morelia, provenientes de entidades como San Luis Potosí, Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Nayarit y algunas regiones de Estados Unidos.