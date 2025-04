Dan muestra de whisky escocés en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2025.- El restaurante "Talavera" fue sede de la cata de la bebida importada por el “whisky master” Kevin Coll, del grupo “The Scottish Whisky Experience”.



Él, a través de cuatro botellas traídas desde Escocia, explicó la forma correcta de tomar un vaso de whisky y poder conocer las diferencias que hacen única a esta bebida.



Explicó que las barricas donde se almacena tradicionalmente el whisky deben ser de roble blanco, donde se haya almacenado por primera vez jerez, lo cual aporta su color característico, aunque actualmente también se utilizan barriles de roble americano, que han servido para preservar bourbon.



“La mayoría del whisky que hay aquí es de Escocia, las casa que se venden aquí son 'blends', que son aquellos hechos con malta y granos, y son los más populares en México; en nuestra cata encontraremos 'single malts' son un producto de una destilería, con sabores y aromas más definidos”, explicó Kevin Coll.



Mencionó que en Escocia el whisky se destila tres veces, lo que hace que sus sabores, aromas y cuerpo sean agradables al paladar, ya que en muchas de estas bebidas puede percibirse el ahumado del barril, así como las frutas y especies que se han utilizado para curar los barriles en el proceso de otros vinos, licores y destilados, siendo que luego esos mismos barriles servirán para almacenar el whisky.



“Cuando se destila dos veces, el sabor se vuelve diferente, más suave y cuando se destila tres veces su sabor se hace muy muy suave, pero el whisky de Escocia el mejor, el whisky es muy complejo, hay muchos sabores y aromas por las barricas, las barricas son lo más importante para el sabor del whisky, siempre se usa roble, pero antes ya se tuvo que haber utilizado para otras bebidas”.



Kevin Coll reconoció que el barril utilizado antes afecta el sabor del whisky, aunque para el añejamiento del mismo se recomienda que los barriles no hayan pasado por más de dos procesos de almacenamiento de cualquier otra bebida.



“En Escocia no queremos una barrica nueva, porque el whisky es más delicado que el bourbon, entonces no podemos usar nuevos, porque entonces solo tendremos sabor a madera, por eso siempre deben estar en un barril usado previamente; mi favorito es cuando se usan barriles de jerez”.



Afirmó que el whisky que llega a México y al mundo es comercial, aunque ha detectado que los consumidores se están cambiado de los “blends” a “single malts”, debido a que su sabor es más característico, más complejo.