Conectividad aérea diaria entre Uruapan - CDMX al AIFA, confirma Monroy

Morelia, Michoacán, a 01 de febrero del 2024.- El Secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, anunció que la ciudad de Uruapan contará con conectividad aérea desde la Ciudad de México con una frecuencia diaria desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal confirmó que a partir de este 02 de febrero habrá una salida desde el AIFA a las 06:00 AM con destino a Uruapan que tocaría tierra aproximadamente a las 07:30 AM; después de las ocho de la mañana saldría un vuelo de regreso desde el Aeropuerto Internacional de Uruapan.

Cabe recordar que en un primer momento se planeaba una frecuencia semanal a partir del 15 de enero también al AIFA, mismo que se retrasó para dar paso a este vuelo.

También se debe mencionar que en la página de internet de la aerolínea Mexicana de Aviación ya se anuncia el vuelo inaugural para este 02 de febrero, para los días domingo el horario que maneja es AIFA - UPN 09:50 am con llegada a las 10:55 AM / UPN - AIFA 11:20 AM - 12:20 PM.

El boleto de avión incluye asiento, equipaje documentado por lanzamiento hasta por 25 kg, así como equipaje de mano y artículo personal hasta por 10 kg. A través de sus redes sociales el vuelo se anuncia a un costo de $1,119 MXN.