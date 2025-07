Tecnología en el campo, fundamental para garantizar la seguridad alimentaria

Ciudad de México, 16 de julio del 2025.- En México, el campo ha sido un motor importante para la economía y sustento de millones de personas. Sin embargo, al comparar los avances que se han presentado en otros entornos productivos, nos damos cuenta del rezago que sufrió el ámbito agropecuario.

En un contexto donde la producción de alimentos se ve afectada por el cambio climático, escasez de agua, degradación de suelo y aumento en las exigencias del mercado. La innovación tecnológica se vuelve fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, rentabilidad y sostenibilidad del sector agropecuario.

En la actualidad, hablar de agricultura y ganadería ya no es solo hablar de siembra, cosecha o ganadería tradicional. Es hablar de inteligencia artificial, sensores, robótica plataformas digitales y biotecnología aplicada al campo.

Estas herramientas no solo permiten modernizar los procesos productivos, sino que transforman la forma en que se producen alimentos, haciendo este proceso más preciso, eficiente y sustentable. Este cambio no es opcional, es una necesidad que permitirá enfrentar grandes retos, con la finalidad de cubrir la creciente demanda de alimentos.



Importancia de la tecnología en el sector agropecuario

La incorporación tecnológica en el agro no solo responde a una búsqueda de eficiencia, si no a la necesidad de transformar un modelo productivo que históricamente ha sido vulnerable. La digitalización, automatización y aplicaciones biotecnológicas, permiten pasar de una agricultura y ganadería que reaccionan solo cuando hay problemas (plagas, sequia, enfermedad), a un sector capaz de anticipar riesgos, reducir incertidumbre y adaptarse rápidamente ante los cambios.

Además, la tecnología facilita la inclusión de pequeños y medianos productores mediante soluciones que mejoran su capacidad de gestión y comercialización. Algunas herramientas como los sistemas de información geográfica (SIG), plataformas móviles o modelos de agricultura de presión han demostrado ser eficaces para aumentar el rendimiento, sin necesidad de incrementar el uso de la tierra o insumos (CEPAL y FAO, 2022).

La tecnología no sustituye al conocimiento del productor, sino que lo potencializa, conectando los saberes tradicionales con la innovación tecnológica. Apostar por la transformación digital del agro mexicano fortalece las cadenas productivas de alimentos y asegura la sostenibilidad.



Algunas tecnologías que están revolucionando la agricultura y ganadería

Los avances tecnológicos están revolucionando la forma en que se producen los alimentos y materias primas. A continuación, se presentan algunos ejemplos destacados:

Agricultura de presión y sensores: permiten medir diferentes parámetros en suelo, como nivel de humedad, disponibilidad de nutrientes, además son de gran apoyo para determinar las necesidades de los cultivos y el manejo eficiente del agua.

permiten medir diferentes parámetros en suelo, como nivel de humedad, disponibilidad de nutrientes, además son de gran apoyo para determinar las necesidades de los cultivos y el manejo eficiente del agua. Drones y satélites: facilitan el monitoreo de cultivos, a cielo abierto, pastizales y ganado, detectando estrés hídrico, plagas o cambios en el comportamiento animal. Además, con el uso de drones se han vuelto más eficientes algunas actividades como la aplicación de insecticidas, y fertilizantes foliares.

facilitan el monitoreo de cultivos, a cielo abierto, pastizales y ganado, detectando estrés hídrico, plagas o cambios en el comportamiento animal. Además, con el uso de drones se han vuelto más eficientes algunas actividades como la aplicación de insecticidas, y fertilizantes foliares. Big Data e inteligencia artificial: al aplicar este tipo de tecnologías, es posible analizar grandes volúmenes de información, con lo cual se pueden predecir rendimiento de cultivos, la presencia de plagas o identificar deficiencias nutricionales. Al trabajar con algoritmos de inteligencia artificial (IA) en el sector agropecuario, puede identificar patrones que indican el inicio de enfermedades, esto permite una intervención rápida para reducir perdidas.

al aplicar este tipo de tecnologías, es posible analizar grandes volúmenes de información, con lo cual se pueden predecir rendimiento de cultivos, la presencia de plagas o identificar deficiencias nutricionales. Al trabajar con algoritmos de inteligencia artificial (IA) en el sector agropecuario, puede identificar patrones que indican el inicio de enfermedades, esto permite una intervención rápida para reducir perdidas. Riego inteligente y automatizado : mediante el uso de sensores y con ayuda de IA, se procesa una gran cantidad de datos, como necesidades de las plantas, condiciones del suelo, clima etc. Está información, permite al algoritmo aprender patrones históricos, para predecir cuándo y cómo regar, volviendo más eficiente al sistema en el manejo del agua. Una vez que el sistema identifica que es necesario regar, envía una señal al sistema de riego para que comience a funcionar automáticamente.

: mediante el uso de sensores y con ayuda de IA, se procesa una gran cantidad de datos, como necesidades de las plantas, condiciones del suelo, clima etc. Está información, permite al algoritmo aprender patrones históricos, para predecir cuándo y cómo regar, volviendo más eficiente al sistema en el manejo del agua. Una vez que el sistema identifica que es necesario regar, envía una señal al sistema de riego para que comience a funcionar automáticamente. Monitoreo y automatización de la ganadería: En la actualidad, muchos productores pecuarios han comenzado el proceso de automatización en sus sistemas de producción, como ejemplo podemos encontrar la recolección de los desechos en granjas de aves, o la colecta y selección de huevo.

En el caso de los cerdos, el uso de sensores en las casetas para el monitoreo de las condiciones ambientales permite mantener a los animales en confort térmico. Otros ejemplos que destacan son el uso de collares en vacas, para verificar diversos parámetros, como movimiento, temperatura corporal etc. En los establos lecheros tecnificados, se cuenta con robots que realizan las actividades de ordeña de forma precisa.

La aplicación de tecnologías en el agro ya no es exclusiva de grandes empresas, ya que actualmente existen muchas herramientas accesibles para medianos y pequeños productores, lo que permite mayor acceso tecnológico y a la vez reduce la brecha digital en el campo (CEPAL, 2025)



Impulso de la tecnología a la sostenibilidad

El uso de tecnología en los sistemas agropecuarios genera un impulso hacia una productividad mucho más sostenible y resiliente. Algunos avances como el riego de precisión han demostrado que es posible reducir el consumo de agua entre un 30 y 50% sin afectar el rendimiento, esto se ha demostrado en cultivos de árboles frutales y de granos (Gorthi et al, 2025).

Lo anterior representa un ahorro importante de recursos, energía y costos. Por otra parte, el incorporar herramientas digitales ayuda a impulsar una economía circular. Algunos ejemplos de ello, es el uso de residuos de cosecha o estiércol de animales para la producción de composta o bioenergía, mediante la aplicación de plataforma digitales de gestión. Esto puede reducir hasta en un 30% los desechos y a su vez mejorar la rentabilidad del sistema productivo (Cahyadi et al, 2024).

La tecnología no solo nos ayuda en la optimización de recursos, también interviene en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, posicionando a los productores agropecuarios como actores clave de una producción más sustentable.



Un campo moderno con raíces firmes

La modernización del campo ya es una realidad, para ello la tecnología es una gran aliada, que permite que sea más fuerte y sostenible. No se trata de olvidar o dejar atrás los conocimientos tradicionales, si no de sumar nuevas herramientas para los agricultores y ganaderos. Si realizamos una combinación entre experiencia, tecnología e innovación, se podrá tener un sector agropecuario más productivo, que cumpla la creciente demanda de alimentos de calidad que requiere la sociedad.