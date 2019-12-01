Reservar el nuevo Tesla Roadster en México requiere un pago inicial de 100 mil pesos

Reservar el nuevo Tesla Roadster en México requiere un pago inicial de 100 mil pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 19:41:59
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Dallas, Texas, a 16 de octubre de 2026.- El acceso al nuevo deportivo eléctrico de Tesla ya tiene un costo de entrada para los interesados en México. La compañía habilitó las reservaciones del Roadster, un vehículo que ha llamado la atención por incorporar tecnología de propulsión desarrollada en colaboración con SpaceX, con la que busca realizar maniobras aéreas.

Para la versión Performance, los compradores deben cubrir un primer pago de 100 mil pesos y completar el monto restante de 864 mil pesos en un plazo de 10 días. De esta manera, el desembolso para formalizar la reservación asciende a 964 mil pesos, aunque la empresa todavía no define el precio final del automóvil.

El fabricante también contempla las versiones Thrust y Rocket. La primera corresponde a una edición limitada, mientras que la segunda se ofrecerá únicamente mediante invitación, sin que hasta el momento se hayan detallado públicamente sus condiciones de reserva para México.

Entre los elementos más llamativos del Roadster se encuentra su sistema de propulsores, que utiliza aire comprimido para generar empuje y permitir movimientos que van más allá de los habituales en un automóvil convencional. Durante una demostración en Texas, el vehículo realizó maniobras de elevación y giros en el aire.

Tesla prevé comenzar la producción de esta nueva generación en 2028, aunque todavía no ha confirmado las fechas de entrega. Además, la compañía señaló que el precio definitivo se establecerá una vez que se configure el vehículo, por lo que los anticipos actuales no deben considerarse como el costo total de compra.

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