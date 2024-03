Neuralink, empresa de Elon Musk, muestra al primer paciente utilizar un chip cerebral implantado

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2024.- La empresa de Elon Musk Neuralink, mostró en vivo al primer paciente que recibió un implante de chip cerebral, el cual tuvo posibilidad de jugar ajedrez en línea.

El paciente es Noland Arbaugh, un joven de 29 años que quedó paralizado debajo del hombro luego de un accidente. Él recibió un implante en enero, mediante una intervención que él mismo calificó como una cirugía “súper fácil” en un video transmitido en la red social X.

“Literalmente me dieron de alta del hospital un día después. No tengo ningún deterioro cognitivo. Todos ustedes (los de Neuralink) me dieron la posibilidad de hacerlo de nuevo (jugar) y jugué durante 8 horas seguidas”, agregó Arbaugh.

El mes pasado, Reuters informó que los inspectores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos encontraron problemas con el mantenimiento de registros y los controles de calidad para los experimentos que hizo Neuralink con animales, cuando la empresa recién había anunciado que podría probar sus implantes cerebrales en humanos. Neuralink no respondió entonces a las preguntas sobre la inspección del regulador sanitario.