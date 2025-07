Vinculan a proceso en Pachuca a líder sindical por presunto delito de abuso sexual agravado 

Pachuca, Hidalgo, a 1 de julio de 2025.- La madrugada de este martes, tras más de 10 horas de la continuación de la audiencia inicial, Percy Leonardo E.B., ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado.

Fue Areli Sánchez Lazcano, jueza de control, quien definió la situación legal del ex líder sindical, e indicó que habrá medida cautelar de resguardo domiciliario, además de que dio un mes de plazo para la investigación complementaria.

José Daniel Montaño Olvera, abogado de Percy Leonardo E. B. señaló, “porque nos parece que sí quedó demostrado fehacientemente que este hecho no sucedió, vamos a tocar seguramente la puerta de la justicia federal o los recursos que estimemos pertinentes porque sí consideramos que la juzgadora no motiva adecuadamente su decisión”, por lo que detalló que interpondrán los recursos que sean necesarios, ya que la jueza dijo que no eran necesarios los datos duros, que tan solo bastan los datos mínimos, y que como solo es vinculación, aunque hay dudas, por lo pronto, así se llevara el proceso.

Percy Leonardo E. B., ex líder sindical, fue detenido el martes 24 de junio en el municipio de Pachuca, por elementos de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por el presunto delito de abuso sexual agravado, los hechos por los cuales está siendo investigado, ocurrieron en abril del 2024. La mujer que se desempeñaba como subordinada del imputado, denunció que fue víctima de tocamientos íntimos sin su consentimiento, y también sufrió agresiones verbales de índole sexual.

El día 25 de junio a las 10 de la mañana comenzó la primera audiencia del caso, siendo esta privada, ya que la jueza Areli Sánchez Lazcano, tomó esta decisión para que la identidad de la víctima, su integridad, así como datos personales fueran resguardados, aunque la audiencia terminó siendo suspendida porque el imputado presento problemas de salud.

Al día siguiente la jueza de control decretó como medida cautelar, el resguardo domiciliario del ex líder sindical. Fue hasta el día 1 de julio del año en curso que la jueza dictaminó vincular a proceso al ex líder sindical, por el presunto delito de abuso sexual agravado.

A pesar de que la defensa presentó documentos oficiales, peritos y testigos, la jueza no cambió de opinión, argumentando que, “se le tiene que creer en automático a la víctima, consideramos que su criterio desatiende muchas jurisprudencias obligatorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.