Vinculan a proceso a taquero acusado de agredir a mujer en la Condesa

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 26 de febrero de 2024.- La Fiscalía de la Ciudad de México informó que se formuló imputación contra un taquero acusado de agredir a una mujer en la zona de Hipódromo-Condesa el pasado viernes.

Se trata de René “N”, quien fue captado en video cuando lanzaba amenazas en contra de una clienta a quien después intentó agredir con un cuchillo. La grabación se difundió en redes sociales y se hizo viral.

Tras su detención el fin de semana, el Ministerio Público formuló la imputación por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio calificado registrado en un local ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, derivado de ello, se obtuvo la medida cautelar de internamiento para el René “N”.

Sin embargo, durante la audiencia de control, la defensa legal del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial ordenó la medida de internamiento en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial hasta la reanudación de la audiencia.

La fiscalía señaló que el dictamen psicológico dio como resultado que el imputado no es apto para rendir entrevistas, ya que no tiene capacidad de comprender los hechos, por lo que se determinó que no es una persona socialmente responsable.