Trasladan a ex alcalde de Toluca a FGJEM; tras su detención en CDMX

Toluca, Estado de México, a 18 de enero 2024.- Personal de Seguridad trasladó a Raymundo “N”, ex alcalde de Toluca, a las instalaciones centrales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), presunto responsable de secuestro exprés, luego de que fue detenido en la Ciudad de México la mañana del 18 de enero.

De acuerdo con fuentes cercanas a la FGJ, el ex edil, de extracción priista fue detenido en el interior de un departamento de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El ex mandatario de la capital mexiquense es investigado por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés, en agravio de su ex suegro; cabe señalar que la denuncia fue hecha por su ex esposa Viridiana Rodríguez.

Además, la ex cónyuge, lo acusa de de abuso de autoridad, violencia familiar y otros delitos, mientras ella se desempeñaba como directora del DIF Toluca.

Se detalló que en punto de las 8:00 de la mañana, el ex edil toluqueño arribó a las oficinas centrales de la fiscalía, el dispositivo de seguridad fue compuesto por varias unidades, dos charger de escolta, una camioneta negra GMC YUKON y una Chevrolet Blazer.