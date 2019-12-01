Tragedia en Celaya, Guanajuato: Disparos de Arma de Fuego Cobran la Vida de un Hombre en la Colonia Ejidal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 22:59:39

Celaya GTO.- Vecinos de la calle Escuadrón 201 de la colonia Ejidal pasaron momentos de sobresalto al escuchar disparos producidos por arma de fuego que cobró la vida de un hombre.

Los hechos tuvieron lugar dentro de un domicilio alrededor de las 4:00 de la tarde del sábado, situación que fue informada a las autoridades a través de la línea de emergencias 911

Policía municipal y Guardia Nacional arribaron con paramedicos de urgencias médicas los cuales localizaron a un masculino lesionado dentro de la vivienda quien al intentarle brindar los primeros auxilios nada pudieron hacer tras no contar con signos vitales

El sitio fue delimitado con la cinta amarilla para preservar las evidencias que fueron recopiladas por el perito de la Fiscalía del Estado las cuales serán analizadas para poder esclarecer los hechos

El cuerpo fue retirado y llevado al Semefo donde le realizarán la necropsia de ley.