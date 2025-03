SSPC emite recomendaciones para prevenir la violencia digital contra niñas y mujeres 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, emite una serie de recomendaciones para prevenir y saber cómo actuar ante casos de violencia digital contra las niñas y mujeres.



La violencia hacia este sector de la población es uno de los agravios a los derechos humanos más graves. Se manifiesta en diversos ámbitos y múltiples formas como la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y digital.



En el caso de la violencia digital, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño psicológico o emocional.



Para identificar la violencia digital, presta atención a las siguientes acciones:



Control o exigencia de respuestas inmediatas en línea.

Restricciones sobre el contenido que compartes en redes.

Monitoreo de tu dispositivo, ubicación o acceso a tus contraseñas.

Mensajes ofensivos, amenazas o difusión de información falsa sobre ti.

Suplantación de identidad con fines sexuales o de entretenimiento.

Cuando comparten imágenes íntimas sin consentimiento.



Es por ello que la SSPC realiza las siguientes recomendaciones para prevenir la violencia digital:



No reproduzcas ni fomentes discursos de odio o mensajes discriminatorios.

En caso de intercambiar contenido íntimo, hazlo siempre con consentimiento mutuo y toma precauciones para proteger tu privacidad y seguridad digital.

Evita conexiones Wi-Fi públicas y el uso de dispositivos ajenos para compartir contenido privado.

Borra regularmente imágenes y videos de tus dispositivos y almacenamiento en la nube.

Desactiva el Bluetooth cuando no lo necesites para evitar robo de información.



Para actuar si se es víctima de algún tipo de violencia digital se sugiere:



No responder las agresiones.

Documentar las evidencias a través de capturas de pantalla, fotografías, links y dirección IP, las cuales se van a requerir en caso de tomar acciones legales.

Reportar en las plataformas, a fin de alertar sobre el caso y que eliminen la publicación.

Buscar ayuda en una red de apoyo, ya sea con algún familiar o amigo para el acompañamiento.

En caso de tenerlos, proporcionar los datos para la ubicación, nombre y domicilio de la persona que ejerce la violencia.

Denunciar los casos de violencia digital ante las autoridades competentes.



Si se requiere orientación sobre este asunto, la SSPC recuerda que está disponible la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es. La SSPC refrenda su compromiso con la seguridad y tranquilidad de las niñas y mujeres mexicanas para erradicar la violencia digital.