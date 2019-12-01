Sinaloa irrumpe en Guatemala: seis ataques, un oficial herido y mensajes directos al Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 20:08:50

Guatemala, Guatemala, a 8 de noviembre de 2025.- Una escalada violenta sacudió la franja fronteriza entre Huehuetenango, San Marcos y territorio mexicano, luego de que células armadas del Cártel de Sinaloa incursionaran de manera simultánea para ejecutar una serie de agresiones dirigidas específicamente contra autoridades y líderes del grupo criminal conocido como Cartel Chiapas - Guatemala.

El objetivo, según fuentes en la zona, era “El Teniente” y “El Mosh”, cabecillas de dicha estructura que opera en el límite entre ambos países. La ofensiva derivó en un enfrentamiento que dejó al menos un oficial del Ejército de Guatemala herido, además de un número preliminar de tres personas fallecidas —cifra aún no confirmada oficialmente— y el decomiso de armas de alto poder.

El mensaje que confirmó todo

Aunque inicialmente se atribuyó la embestida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una serie de mantas localizadas en el área confirmaron que los responsables fueron miembros del Cártel de Sinaloa, presuntamente vinculados al ala de Los Chapitos.

El mensaje, dirigido tanto a sus rivales como al Estado guatemalteco, fue contundente: “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias ‘Toño’, y a Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos”.

Las mantas, extendidas en varios municipios fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, advierten un ultimátum: el cártel exige que los líderes del grupo Chiapas/Guatemala —Martínez y López Orantes— no reciban protección institucional.

A sus enemigos les lanzaron un reto frontal: “Bladimir, Toño, Teniente Mosh y Luis ‘Monchis’, salgan al toro”.

Otro mensaje se dirige directamente contra el presunto operador del CJNG:

“Síganle haciendo caso a Juan Valdovinos a ver si baja a ayudarlos”.

La disputa que incendia la frontera

La acción coordinada consistió en seis ataques armados simultáneos, según reportes en la zona, con el objetivo de descabezar al grupo Chiapas / Guatemala, organización que mantiene presencia y rutas activas en ambos lados de la frontera y que, presuntamente, estaría vinculada al CJNG.

La incursión habría sido encabezada por hombres del Cártel de Sinaloa que ingresaron por pasos irregulares en San Marcos y Huehuetenango, presuntamente buscando a Walfre Donaldo Calderón Calderón, con quien mantienen viejas cuentas pendientes.

Este episodio profundiza una fractura que lleva meses gestándose. Desde la muerte de Baldemar “Tío Balde” Calderón Carrillo, ocurrida durante un enfrentamiento con autoridades mexicanas en junio, la estructura Chiapas/Guatemala vive un reacomodo interno que Sinaloa parece decidido a aprovechar para avanzar territorialmente.

El Ejército guatemalteco lo confirma

La información fue confirmada por el Ejército de Guatemala, que reconoció que uno de sus oficiales resultó lesionado durante los hechos.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial con cifras definitivas de bajas, armamento asegurado ni posiciones recuperadas. Sin embargo, la tensión en la frontera se mantiene alta mientras ambos gobiernos refuerzan vigilancia y comunidades reportan temor a nuevos hostigamientos.