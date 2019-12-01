Sentencian a más de 29 años de cárcel a homicida de una mujer en Ziracuaretiro, Michoacán

Uruapan, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió a sentencia condenatoria de 29 años, 4 meses y 15 días de prisión, en contra de Cayetano “N”, al acreditar su plena responsabilidad en el homicidio de Zenaida M., perpetrado en el municipio de Ziracuaretiro.

Sobre el particular se informó que en Juicio Oral se demostró que el 19 de mayo de 2024, Zenaida M., salía de un predio ubicado en la localidad Salto de la Rana, a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Cavalier, color blanco, cuando fue interceptada por el investigado, quien tras hacerle unos reclamos por problemas de unos inmuebles, accionó un arma de fuego en su contra, privándola de la vida.

Durante los trabajos de investigación la Fiscalía Regional de Uruapan logró establecer la posible relación de Cayetano “N”, quien fue detenido con base a una orden de aprehensión y vinculado a proceso.

En audiencia, un Tribunal de enjuiciamiento encontró culpable a Cayetano “N”, por lo que se emitió fallo condenatorio en su contra y lo sentencio a 29 años, 4 meses y 15 días de prisión, así como al pago de la reparación del daño.