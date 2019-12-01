Reportan estables a peritos de la FGE Michoacán que volcaron cuando se dirigían a Coahuayana

Coalcomán, Mich., a 6 de diciembre de 2025.- Como parte del despliegue de personal de la Fiscalía de Michoacán hacia Coahuayana para dar seguimiento a la explosión de un coche bomba registrada el sábado en las instalaciones de la policía comunitaria, este sábado dos agentes resultaron lesionados al volcar la camioneta oficial en la que se trasladaban. Ambos se encuentran estables y fuera de peligro, de acuerdo con el último reporte.

Los elementos identificados como Francisco Javier, de 68 años, y Rolando F., de 30, partieron por la tarde desde Coalcomán rumbo a la zona del atentado, cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la camioneta pickup institucional, que terminó cayendo a un barranco.

El vehículo quedó materialmente destrozado, mientras que los agentes fueron rescatados y trasladados a un hospital, donde reciben atención médica; sus lesiones fueron catalogadas como no graves, aunque permanecen bajo observación.

Este incidente se suma al clima de tensión que persiste en la región tras el ataque con explosivos, en el que autoridades ya mantienen abiertas diversas líneas de investigación.