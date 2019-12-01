Refuerzan estructura de investigación en la FGE Michoacán con tres nuevos nombramientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 19:33:00

Morelia, Mich., a 8 de noviembre de 2025.- La autoridad estatal anunció este lunes la entrega de tres nombramientos estratégicos dentro de la estructura de investigación y reacción operativa, con el objetivo de robustecer la capacidad de respuesta frente a delitos de alto impacto en la entidad.

Ricardo Navarro García fue designado como Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Robo al Transporte; mientras que Alejandro Flores Hernández asumió el cargo como Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Especiales. De manera paralela, Aquilino Ángel Miguel Pedro fue nombrado titular del Grupo Especial de Reacción e Intervención Kéri, agrupación clave en despliegues tácticos y operativos.

Las autoridades destacaron que estos ajustes internos buscan reforzar tanto la labor de inteligencia como la operatividad institucional, enfatizando que la reestructuración permitirá una respuesta más eficaz ante hechos criminales que afectan directamente a la población.

“Con estos nombramientos fortalecemos nuestra capacidad operativa, investigativa y de respuesta ante los delitos de alto impacto, reafirmando el compromiso de servir con profesionalismo y resultados a las y los michoacanos”, puntualizó la dependencia.