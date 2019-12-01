Quitan la vida a trabajador de vulcanizadora en la Colonia Emeteria Valencia en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 19:21:47

Celaya, Guanajuato, a 11 de noviembre de 2025.- Un hombre que se encontraba trabajando en una vulcanizadora ubicada sobre avenida constituyentes esquina pascual Alanís en la Colonia Emeteria Valencia, fue atacado a balazos perdiendo la vida casi de manera instantánea.

Poco antes de las 6 de la tarde es que se reportaron múltiples disparos de arma de fuego en la zona en el inmueble con fachada en color rojo con denominación la esquina fue localizado el cuerpo de un masculino con heridas de bala.

Elementos de guardia nacional y municipales pidieron apoyo a urgencias médicas quienes este estos últimos intentaron brindarle los primeros auxilios a la víctima víctima sin embargo nada pudieron hacer ya que ya no tenía signos vitales.

Según versiones sujetos desconocidos arribaron disparando sin mediar palabra y posteriormente se dieron a la fuga por rumbo desconocido.

De inmediato se colocó la cinta amarilla dando parte a la fiscalía del Estado quienes llegaron a la escena para recopilar la información y evidencias que fueron integrados al acta correspondiente en lo que determinará la mecánica de los hechos así como identidad del fallecido qué se encontraba trabajando.

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde lo someterán a la necropsia que marca la ley.