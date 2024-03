Quitan la vida a dos hombres en un anexo de Acapulco, Guerrero

Acapulco, Guerrero, 11 de marzo del 2024.- Dos masculinos fueron privados de la vida al interior de un anexo ubicado en el puerto de Acapulco, Guerrero, víctimas de un ataque armado.

El hecho delictivo se suscitó en la calle Ignacio Manuel Altamirano, dentro de la colonia Ciudad Renacimiento del municipio guerrerense, en un anexo identificado como “Fortaleza y Esperanza”.

Al sitio, arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para atender lo sucedido y comenzar con las averiguaciones previas.

Las víctimas del ataque a balazos ya no presentaban signos vitales al arribo de las fuerzas de seguridad, por lo que se procedió a su identificación, no obstante, no se revelaron los nombres de los acribillados.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Acapulco, lugar en el que se espera que familiares reclamen los cuerpos de los asesinados.

Hasta el momento no se han reportado detenidos tras el doble homicidio ni se conoce el motivo del hecho criminal que dejó a dos hombres sin vida al interior de un anexo en Acapulco, Guerrero.