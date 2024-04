Quitan la vida a comisario de Tlajomulco, Jalisco: Lo emboscaron en cafetería junto a su familia

Tlajomulco, Jal., a 28 de abril de 2024.- El Comisario Preventivo de la Policía Estatal, Gerardo Daniel Insúa, fue asesinado a balazos cuando se encontraba con su familia en una cafetería del municipio de Tlajomulco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Valle de San Víctor y Valle de San Valentín, en la colonia Real del Valle.

Allí se encontraba el mando policiaco y su familia, cuando fue sorprendido por tres hombres y dos mujeres armados, quienes lo acribillaron.

En el lugar de los hechos fueron localizados más de 70 casquillos percudidos; a pesar de esto, el mando policiaco fue la única víctima.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano señaló que el asesinato de su compañero está relacionado con el trabajo que desempeñaba.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro lamentó lo ocurrido y prometió dar con los culpables del homicidio para que sean castigados.

“A su familia, seres queridos y a la corporación mis más sinceras condolencias, cuentan con el apoyo de un servidor y de este gobierno. No estarán solos. Gerardo fue víctima de un cobarde atentado que refleja el descontento de los criminales que pretenden que paremos el buen trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Seguridad Jalisco y de todas las dependencias encargas de devolver la tranquilidad a los jaliscienses. Sepan que no se van a salir con la suya, van a pagar con todas las de la ley. Por la memoria de Gerardo y por cada oficial a quien le han arrebatado la vida, no vamos a retroceder”.