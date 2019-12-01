POES fortalece la atención a la violencia familiar, con capacitación a policías municipales del área metropolitana

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- La Policía Estatal de Querétaro continúa fortaleciendo las acciones de prevención y atención a la violencia familiar, mediante la implementación de una capacitación intensiva del Plan de Acción Estatal para la Atención del Fenómeno de la Violencia Familiar, dirigida en esta etapa a policías municipales de Querétaro, Corregidora y El Marqués.

Dicho programa, con una duración de 40 horas efectivas, tiene como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas que fortalezcan las capacidades operativas de las y los elementos policiales, para atender de manera integral los reportes de violencia familiar.

Entre los temas abordados destacan el rol del primer respondiente, los protocolos de actuación interinstitucional, el acompañamiento a víctimas y la correcta canalización de los casos ante las instancias competentes.

Con un enfoque de formación del 70 de práctica y 30 por ciento de teórica, las y los participantes reciben instrucción especializada en escenarios controlados, lo que les permite perfeccionar sus habilidades de intervención y toma de decisiones bajo presión, así como reforzar sus conocimientos en el marco legal aplicable y en la actuación con perspectiva de derechos humanos.

El objetivo central de esta capacitación es optimizar la capacidad de reacción, atención y prevención del personal policial municipal ante situaciones de violencia familiar, fomentando una respuesta inmediata, empática y eficaz que contribuya a reducir la reincidencia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

La instrucción se lleva a cabo en las instalaciones del Complejo de Seguridad Rhino, dentro del Stand de Tiro Virtual y el Centro de Entrenamiento Inmersivo, donde se reproducen escenarios reales para mejorar la destreza y criterio operativo de los elementos.

Este esfuerzo forma parte de un plan impulsado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que contempla la capacitación de policías de todos los municipios en materia de atención a la violencia familiar, consolidando una red estatal de actuación prioritaria que refuerce la coordinación entre corporaciones municipales y estatales en favor de la protección de las familias queretanas.