Periodista Jaime Barrera asegura que fue tableado: Nunca vi nada, siempre estuve vendado

Guadalajara, Jal., a 13 de marzo de 2024.- El periodista Jaime Barrera declaró a la prensa que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, fue tableado y vendado.

Barrera relató que tras salir de su noticiero y abordar su vehículo, “Ni siquiera tuve el tiempo de encender el auto... llegaron encañonando, me subieron en la parte de atrás del coche, con las manos atadas, los ojos vendados".

“Nunca vi nada, siempre estuve vendado de los ojos... siempre estuve hincado en el piso, totalmente a su merced", agregó el periodista.

Dijo que también fue cuestionado sobre su actividad periodística. “Pues sí, (me preguntaron) por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía, pues yo lo que les decía es que no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie, yo escribo lo que creo que es periodístico, yo creo que fue un poco de intimidación”.

“Al final hubo unos tablazos... me subieron a un vehículo y ahí me abandonaron. Me dejaron esposado, así caminé hasta una tienda", relató Barrera.