Otro enfrentamiento armado en Cotija, Michoacán

Cotija, Michoacán, a 14 de septiembre de 2024.- Sólo han pasado tres días de un enfrentamiento armado en Cotija pero la situación no se ha calmado, porque este sábado hubo otro.



tan solo tres días del enfrentamiento ocurrido en Cotija entre dos grupos armados que dejó una persona herida, este sábado se registró un nuevo hecho en el municipio.



Fueron los propios habitantes de la demarcación los que dieron cuenta del suceso, porque tomaron vídeos y los publicaron en redes sociales. Afirman que se trata de un choque entre grupos criminales rivales.



De hecho, debido a razones de seguridad, el alcalde de Cotija, Juan Pablo Aguilar Barragán, no está en el ejercicio de sus funciones de manera presencial, pero según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oceguera Reyes, eso no significa que el municipio esté acéfalo, sino que el edil está en resguardo.



También se debe recordar que los festejos patrios fueron cancelados ante los hechos delictivos, por lo cual Cotija vivirá un puente en zozobra.