Muere un individuo tras ser atropellado en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 22:56:19

Morelia, Michoacán.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellada, una persona perdió la vida, hechos registrados en Calzada la Huerta de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones del fraccionamiento Xangari, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del individuo.

Con base en lo anterior personal de la FGE se hizo cargo de las actuaciones que el caso amerita.