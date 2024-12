Minimiza SSP Sinaloa reclutamiento de 16 internos por comando que irrumpió en centro de rehabilitación: “Voluntariamente salieron”

Mazatlán, Sin., a 10 de diciembre de 2024.- El Secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, se desentendió del reclutamiento de 16 internos de un centro de rehabilitación para las adicciones en Mazatlán, al que ingresó un comando armado este martes, manifestando que es un caso de la Fiscalía del estado.



Fue durante una conferencia de prensa que el Secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Gerardo Mérida Sánchez, fue cuestionado sobre este ilícito, cuando recibió una llamada telefónica.



"Un hecho que motivó ahorita que me distrajera medio minuto de la atención que ustedes me merecen, fue una llamada de Mazatlán, una confirmación al respecto de lo que estaba comentándose por algunos medios de comunicación de Mazatlán, respecto a una privación ilegal de la libertad de una persona en el centro de rehabilitación Permanecer Mazatlán", dijo en alusión a la sustracción de 16 internos del anexo en la Colonia Urias.



"Es que realmente sí hubo un movimiento de personas al interior del centro de rehabilitación, hubo 16 elementos que voluntariamente salieron, accedieron a seguir a un grupo por ahí de sujetos que manifestaban que pedían el apoyo, que pedían que los acompañaran para trabajar con ellos", señaló el funcionario.



Sin embargo, no anunció alguna medida extraordinaria por este evento. "Lamentable que algunas personas decidan por una situación, vamos, podemos decir, como posibilidad que realicen sus actividades al margen de la ley. Ya es una trascendencia hacia la Fiscalía General del estado este incidente".