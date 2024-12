Militar que permitió la entrada del CJNG a Zamora, Michoacán, nuevo director del penal de Aguaruto, Sinaloa

Aguaruto, Sin., a 4 de diciembre de 2024.- Luego de los disturbios que el pasado 1 de diciembre tuvieron lugar en el penal de Aguaruto, dejando un saldo de un muerto y tres heridos de bala, fue nombrado el militar Adrián Zapien Arenas como nuevo director del penal, en sustitución de José Alfredo Martínez.

Zapien Arenas tiene experiencia en cargos de seguridad en el estado de Michoacán, aunque no ha estado exento de la polémica, e incluso fue señalado por un exgobernador de haber facilitado la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al municipio de Zamora.

Y es que el 27 de diciembre de 2019, un comando armado irrumpió en esa demarcación, quemando casas, secuestrando personas y matando a otras más, cuando Zapien Arenas era comandante Regional de la Secretaría de Seguridad Pública en Zamora.

El entonces gobernador Silvano Aureoles aseguró que los encargados de la seguridad, Zapien Arenas y el inspector en jefe de la Guardia Nacional en los municipios de Zamora y Jiquilpan, el teniente coronel Renato Delgadillo Rodríguez, conocían de los planes del CJNG pero se hicieron “tarugos”.

"Se hicieron tarugos que no es lo mismo, a mí no me engañan", dijo Silvano Aureoles, cuyo gobierno también ocultó las cifras de víctimas fatales de esa incursión, según reconoció él mismo más adelante.

A pesar de lo grave de los señalamientos, Zapien Arenas solo fue enviado como comisario a otra región, Huetamo, manteniéndose por años en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del estado, ambas en poder del grupo de Aureoles.

Ahora Zapien llega como nuevo director del penal de Aguaruto, donde los bandos del Cártel de Sinaloa dirigidos por “Los Chapitos” y el “Mayo” Zambada, se disputan el control del centro penitenciario y han logrado introducir armas de fuego.