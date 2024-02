Localizan dos hombres sin vida en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, 25 de febrero de 2024. Dos masculinos fueron localizados sin vida a bordo de un vehículo pick up en la localidad de San Antonio La Labor, municipio de Apatzingán.

Hechos:

Alrededor de las 5:45 horas de este domingo, se recibió un reporte ciudadano al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la Avenida 20 de Noviembre de la mencionada localidad.

Al arribar las unidades de seguridad al lugar, se encontraron con un vehículo pick up blanco con dos masculinos a bordo que ya no presentaban signos vitales. Ambos presentaban lesiones producidas por impactos de arma de fuego.

Procedimiento:

El área fue acordonada y se notificó a la Fiscalía Regional de Apatzingán para que se iniciaran las diligencias correspondientes.

Identificación de las víctimas:

Los masculinos fueron identificados como José P, de 40 años de edad, e Isaac R.

Vehículo asegurado:

El vehículo pick up marca RAM, color blanco, modelo no visible y placas MU4848Y, fue asegurado por las autoridades. Se informó que hasta el momento no cuenta con reporte de robo.

Evidencia:

En el lugar se localizaron casquillos percutidos de calibre 40 mm y 7.62x39 mm.