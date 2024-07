Ismael Zambada no fue a EEUU voluntariamente, asegura su abogado

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 27 de julio 2024.- Ismael Zambada, señalado como uno de los líderes de un grupo delincuencial de Sinaloa y que se encuentra detenido en El Paso, Texas, bajo cargos de delitos contra la salud, viajó a Estados Unidos en contra de su voluntad, aseguró a la agencia EFE uno de sus abogados.

“Él no vino a EE.UU. voluntariamente; eso no es en absoluto verdadero”, dijo Frank Pérez, quien ejerce la defensa de “El Mayo”, que compareció en una audiencia inicial el viernes por la mañana.

Cabe señalar que, de acuerdo con algunas filtraciones a medios estadounidenses, fue Joaquín Guzmán López, alias el “Güero Moreno”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, quien llevó Zambada García a la Unión Americana, en beneficio de su hermano Ovidio Guzmán, quien fue extraditado el año pasado.

Por otra parte, el diario The New York Times aseguró además que el propio “Mayo”, negocia su entrega con autoridades de EEUU desde hace tres años, pero no habría llegado a un acuerdo, versión que corroboran cinco fuentes distintas.

Cabe señalar que, la audiencia del pasado viernes 26 de julio, fue la primera vez que Ismael Zambada García enfrenta a la justicia cara a cara, después de décadas prófugo en México y la Unión Americana.

la defensa del ‘Mayo' presentó un documento adelantando que se declarará no culpable de los más de 30 delitos que se le imputan y el miércoles 31 tendrá lugar la lectura oficial de cargos.