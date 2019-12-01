Investiga la FGE hechos en Coahuayana, Michoacán

Morelia, Michoacán.- Tras los hechos ocurridos esta mañana en el municipio de Coahuayana, donde se registró la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una Carpeta de Investigación al respecto.

Sobre el particular se informó que luego de que se reportara el incidente, ocurrido poco antes de las 12:00 horas, personal de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se constituyó en el lugar para llevar a cabo las primeras actuaciones.

En el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas.También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un nosocomio, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas, mientras recibían atención médica.

Adicionalmente al reforzamiento de seguridad dispuesto por las autoridades federales, se instruyó el desplazamiento de un equipo de la Fiscalía, especializado en investigación post-blast (procesamiento de la escena de la explosión), para colaborar con auxilio del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, en las actuaciones respectivas que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).