Incendio termina con fábrica de telas en Ixtapaluca, Estado de México

Incendio termina con fábrica de telas en Ixtapaluca, Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 21:52:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ixtapaluca, Estado de México, a 8 de diciembre de 2025.- La fábrica de telas Tecnotex ubicada en Ixtapaluca, fue consumida por un incendio, el cual presuntamente fue ocasionado por pirotecnia que lanzaron con motivo de los festejos de la Virgen de Juquila.

Los hechos se registraron sobre la calle Jesús María, a espaldas de la plaza comercial Pilares, en la colonia Centro.

Dicho establecimiento se dedica a la confección de telas para muebles, vestiduras de auto y de zapatos, entre algunos otros.

Las llamas, así como una gran columna de humo se pueden ver desde varios kilometro de distancia, e incluso desde la autopista Circuito Exterior Mexiquense.

Hasta el momento, las autoridades no han indicado si hay personas lesionadas o víctimas mortales, ni han confirmado las causas del siniestro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio termina con fábrica de telas en Ixtapaluca, Estado de México
Sinaloa irrumpe en Guatemala: seis ataques, un oficial herido y mensajes directos al Gobierno
En Coahuayana, Michoacán: Desactivan 3 artefactos explosivos
Hallan osamenta humana en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Sinaloa irrumpe en Guatemala: seis ataques, un oficial herido y mensajes directos al Gobierno
Refuerzan estructura de investigación en la FGE Michoacán con tres nuevos nombramientos
Detienen a exgobernador de Chihuahua por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Cae César Duarte otra vez: la justicia le cierra el círculo al exgobernador de Chihuahua por lavado
Comentarios