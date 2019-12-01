Incendio termina con fábrica de telas en Ixtapaluca, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 21:52:27

Ixtapaluca, Estado de México, a 8 de diciembre de 2025.- La fábrica de telas Tecnotex ubicada en Ixtapaluca, fue consumida por un incendio, el cual presuntamente fue ocasionado por pirotecnia que lanzaron con motivo de los festejos de la Virgen de Juquila.

Los hechos se registraron sobre la calle Jesús María, a espaldas de la plaza comercial Pilares, en la colonia Centro.

Dicho establecimiento se dedica a la confección de telas para muebles, vestiduras de auto y de zapatos, entre algunos otros.

Las llamas, así como una gran columna de humo se pueden ver desde varios kilometro de distancia, e incluso desde la autopista Circuito Exterior Mexiquense.

Hasta el momento, las autoridades no han indicado si hay personas lesionadas o víctimas mortales, ni han confirmado las causas del siniestro.