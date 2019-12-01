Hombre de la tercera edad muere tras caer desde un séptimo piso en la CDMX

Hombre de la tercera edad muere tras caer desde un séptimo piso en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 11:40:41
Ciudad de México, 11 de enero del 2026.- Un hombre de 65 años de edad perdió la vida luego de caer desde un séptimo piso en la colonia Santa María Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

El hecho se registró en el número 40 de la calle Sebastián del Piombo, en el cruce con Juan Ingrés, donde vecinos alertaron al número de emergencias 911 tras encontrar a un adulto mayor inconsciente sobre la carpeta asfáltica y rodeado de sangre.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes únicamente confirmaron el fallecimiento del hombre.

Elementos policiales acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación y será la Fiscalía capitalina la encargada de determinar las causas del fallecimiento.

