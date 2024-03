Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en Sinaloa tras golpear cableado de la CFE

Culiacán, Sinaloa, 7 de marzo del 2024.- Un helicóptero perteneciente a la Secretaría de la Marina (Semar), llevó a cabo un aterrizaje de emergencia entre las comunidades de Baila y El Espinal en Sinaloa luego de que la aeronave golpeó con sus aspas de manera accidental un cableado eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Reportes preliminares indicaron que el helicóptero realizaba vuelos preventivos entre los municipios de Culiacán y Elota, cuando el piloto no se percató de que había cables de energía eléctrica en la zona, por lo que las elices los rozaron y la aeronave comenzó a tener problemas.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial de lo acontecido, no obstante, fuentes cercanas al hecho afirman que el personal que viajaba en la aeronave se encuentra bien y no existieron daños severos.

Cabe destacar que es el segundo hecho de esta índole en la semana, ya que el pasado miércoles 6 de marzo un helicóptero tipo Panther se desplomó cuando despegó desde una plataforma en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En dicho percance, fallecieron tres elementos de la Semar (dos mujeres y un hombre) de un total de ocho elementos navales que se transportaban, en tanto que dos más se encuentran en calidad de desaparecidos.