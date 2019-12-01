Harfuch entrena a su nuevo cuerpo élite con paracaidismo militar: más de 100 saltos en operación de alto impacto

Chiapas, Chis., a 6 de diciembre de 2025.- En una muestra de fuerza, estrategia y preparación táctica de alto nivel, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevó a cabo un contundente proceso de profesionalización de sus Equipos de Operaciones Estratégicas con un intenso entrenamiento de paracaidismo militar impartido por la Marina Armada de México (Semar), un programa que busca perfilar a los nuevos agentes élite dedicados a la investigación e infiltración aérea para operaciones especiales.

El curso —calificado por autoridades como uno de los más exigentes en la historia reciente de la corporación— se desarrolló del 30 de noviembre al 06 de diciembre en la Vigésima Segunda Zona Naval, en Chiapas, donde agentes seleccionados fueron sometidos a entrenamiento especializado en salto estático y caída libre militar.

Durante la instrucción, siete operadores realizaron 13 saltos libres cada uno, mientras que cinco agentes ejecutaron cinco saltos estáticos, acumulando más de 100 infiltraciones aéreas en tan solo una semana. Cada salto, detallaron mandos operativos, fue orientado a reforzar capacidades tácticas para operaciones de reacción inmediata en escenarios de alto riesgo.

Este impulso de profesionalización cobra relevancia tras la publicación, el pasado 1 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo que faculta a la SSPC para integrar un cuerpo especializado en investigación y persecución de delitos, con agentes capaces de ejecutar misiones basadas en inteligencia, análisis estratégico y operaciones especiales con despliegue aéreo.

Con este entrenamiento de alto rigor, la SSPC busca conformar una unidad táctica con capacidad para infiltrarse desde el cielo, irrumpir en zonas hostiles y actuar con precisión quirúrgica, enviando un mensaje claro: el Estado pretende elevar el nivel operativo de sus fuerzas y responder con mayor contundencia ante la delincuencia organizada.

La dependencia federal aseguró que continuará fortaleciendo la preparación de su personal para recuperar la paz y seguridad en el país, apostando por tácticas avanzadas y cooperación interinstitucional de alto calibre.