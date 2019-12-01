Hallan osamenta humana en Tarímbaro, Michoacán

Hallan osamenta humana en Tarímbaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 19:41:32
Tarímbaro, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Los restos óseos de una persona fueron localizados en el paraje denominado Gravera El Palomino, en el municipio de Tarímbaro; el caso es investigado.

Al respecto se informó que fueron personas que transitaban por el referido lugar, quiera se percataron de la presencia de los restos humanos, situación que reportaron a las autoridades policiacas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento de la osamenta, misma que fue llevada al Semefo para los efectos de ley.

