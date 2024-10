Guardia Comunal de Aquila adquieren sus propias armas para trabajar, señaló edil

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre del 2024.- Los 200 elementos de la Guardia Comunal del municipio de Aquila cuentan con armas de grueso calibre que ellos mismos adquieren o las obtuvieron desde el año 2013, fecha de surgimiento de las autodefensas, indicó José María Valencia Guillén, edil de mencionada demarcación.

Cuestionado sobre si existe un control del manejo del parque de armas ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, dijo desconocer si existe un padrón o registró al respecto.

"El tema de las armas que traen las guardias son armas de las comunidades y no sabemos si ellos tengan un registro, no lo sabemos o si este censadas porque son de las comunidades indígenas, en algunos casos la misma comunidad con sus propios recursos, han comprado armas, no sé de dónde y son los que arman a sus guardia", indicó en entrevista el alcalde.

Apuntó que el Ejército y la Guardia Civil, mantienen presencia en Aquila, y por el momento dijo se mantiene tranquila la zona, principalmente en la comunidad del Coire donde recordó que hace unas semanas, un grupo delincuencial intentó ingresar.

El edil informó que en el Coire, son 20 los elementos de la ronda comunitaria, fuerza de que reconoció no es suficiente para enfrentar temas del crimen organizado.

"Una de mis críticas con los autogobiernos es eso, si tú haces que alguna comunidad entre al tema de autogobierno tienes que tener unas leyes secundarias para poder apoyar a esa comunidad en temas de seguridad y no dejarlos desamparados, porque si se dan cuenta muchas de las comunidades que tienen ese proceso han estado infiltrado los grupos delincuenciales y al final se hace un caos dentro de las comunidades", expresó José María Valencia Guillén.