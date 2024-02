Grupos delincuenciales clonan vehículos de la Sedena

Ciudad de México, a 22 febrero 2024.- Grupos delincuenciales del estado de Guerrero clonan los vehículos de uso exclusivo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la marca Jeep, línea Rubicon, para poder trasladarse en el terreno agreste de la sierra y de tal forma controlar territorios y confundir a la población de la entidad.

De acuerdo con autoridades militares, el posible que el interés de grupos del crimen organizado como Los Tlacos, por las unidades de este tipo surgiera cuando la Sedena se movilizó al puerto de Acapulco tras el paso del huracán “Otis”.

Según las mismas fuentes, al notar que se trata de una camioneta todo terreno, la cual se puede identificar, adquirir o robar “fácilmente”, ya que es un vehículo comercial, los narcotraficantes las clonaron y las pintaron con los colores del Ejército Mexicano y les colocaron números de serie a los costados.

No obstante, a diferencia de las Jeep oficiales, las que utilizan Los Tlacos no tienen faros antiniebla bidón de combustible extra, canastilla portaequipaje y no tiene cabrestante o winch.