Gobierno estatal de Michoacán exhorta a denunciar operación inadecuada en centros de residuos

Morelia, Michoacán, a 5 de abril de 2024.- La operación inadecuada de los centros de residuos sólidos genera impactos considerables al medio ambiente y como consecuencia, a la salud, es por ello que resulta necesario que la población participe para garantizar la gestión integral de los desechos y denuncie al 800 00 77 626 en caso de identificar una operación inadecuada en estos vertederos.

En lo que va del año se han presentado al menos siete incendios en distintos centros de recolección de residuos, de acuerdo a Protección Civil del Estado, generalmente, como consecuencia de la quema que realizan los pepenadores en el lugar; sin embargo, al no contar con las medidas necesarias para la liberación de gases, así como omitir el recubrimiento de los residuos, el siniestro se sale de control.

Entre las principales omisiones que presentan los municipios en sus sitios de disposición final de residuos es que no cuentan con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental, además de no contar un sistema de captación y control de lixiviados y de biogás, una geomembrana que impida su filtración a los mantos freáticos, contar con una cerca perimetral, no se separan los residuos, entre otros.

Debido a estas irregularidades, a 64 municipios en Michoacán se les han iniciado procedimientos administrativos por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), con la finalidad de garantizar que cumplan con lo que establece la legislación ambiental.