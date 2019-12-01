Familias se manifiestan en Cortazar; alcalde promete apoyo en búsqueda de dos estudiantes desaparecidos

Cortazar, Guanajuato, a 1 de octubre de 2025.- La mañana de este miércoles, un grupo de familiares y compañeros de dos estudiantes menores de edad desaparecidos desde el pasado 29 de septiembre se manifestaron en la presidencia municipal de Cortazar para exigir apoyo en la localización de los jóvenes.

El alcalde Mauricio Estefanía recibió a los manifestantes y aseguró que el municipio se sumará a las acciones de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes. “El día de hoy, primero de octubre, recibimos a padres de familia y estudiantes por el tema de que hay dos estudiantes desaparecidos. Ellos me comentaban que tenían identificadas a las personas que supuestamente iban a ir con ellos a realizar actividades en Ojo de Agua de la comunidad de San Isidro de Culiacán”, declaró.

El edil reconoció la preocupación de las familias, quienes ya habían denunciado el caso y activado la Alerta Amber. “Lo que sí me pedían fue mucho el apoyo de Seguridad Pública porque prácticamente ellos estaban desesperados. Ya habían hecho sus denuncias ante el Ministerio Público, ya tienen la alerta, pero quieren más que nada que se les apoye porque no encuentran ni a los chicos ni a las personas con quienes estuvieron”, señaló.

Asimismo, informó que ya se tomaron algunas acciones iniciales y que se gestionará respaldo de instancias estatales. “Ya se les brindó apoyo, fueron a un domicilio donde iban a buscar más respuestas, pero prácticamente nosotros nos quedamos para seguir trabajando con el tema. Se va a pedir el apoyo con la Secretaría de Gobierno, el Secretario de Seguridad y con el Ministerio Público para que podamos unir fuerzas y que esta situación se aclare”, puntualizó Estefanía.

El alcalde reiteró su compromiso de dar acompañamiento a las familias y mantener la coordinación con autoridades para esclarecer los hechos.