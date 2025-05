Familias de 8 jóvenes marchan en Culiacán por desaparecidos en medio de la violencia en Sinaloa

Culiacán, Sin., a 26 de mayo de 2025.- La exigencia de respuestas frente a la creciente ola de desapariciones en Sinaloa volvió a escucharse con fuerza en las calles del Centro Histórico de Culiacán. Familiares, amigos y compañeros de ocho jóvenes desaparecidos en los últimos nueve meses se congregaron este fin de semana en una manifestación pacífica que partió desde las escalinatas de la Catedral hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado.

Con pancartas, fotografías y la esperanza intacta, los manifestantes recorrieron la avenida Álvaro Obregón —en sentido contrario— hasta el bulevar Francisco Labastida Ochoa. En su trayecto, no dejaron de pronunciar los nombres de los jóvenes ausentes: Ricardo Lechuga Verdugo, Paul Leonel Jacobo Benítez, Oscar Darían Cervantes Sainz, Addiel Gerardo Galindo Zavala, David Antonio Ruelas Pérez, José Isaías Ibarra, Ramsés Bastidas Arreola y Benjamín Castillo Zazueta.

Todos ellos desaparecieron desde septiembre de 2024, en el contexto del conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa, cuya violencia ha marcado a la entidad.

A las afueras de la Fiscalía, los asistentes fueron recibidos por autoridades que se comprometieron a brindar atención individual a cada caso. Sin embargo, para muchos de los familiares, las palabras no son suficientes ante la inacción percibida.

Oscar Darían Cervantes Sáenz y Edwin Alfredo Cervantes Vizcarra, ambos menores de edad y primos, desaparecieron el 18 de enero tras abordar un servicio de transporte por aplicación. Desde entonces, su paradero es un misterio. “Se abrió carpeta de investigación pero de ahí no ha pasado a mayores (…) no hemos sabido nada desde hace cuatro meses”, lamentó un familiar.

La gravedad de la situación fue subrayada por Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Según sus datos, las desapariciones no han disminuido de manera significativa desde septiembre del año pasado. “Vamos muy pero muy atrás del fenómeno (…) ha evolucionado, tres personas que a diario no regresaban a su hogar hasta el 8 de septiembre y llegó elevarse hasta el 6.7, o sea casi 7 personas que no regresaban a diario”, señaló.

Aunque en noviembre, enero y febrero el promedio de desapariciones diarias bajó a 5.9, Loza advirtió que abril presentó un repunte preocupante en las cifras.

La marcha concluyó con un llamado colectivo a las autoridades: que las promesas se traduzcan en acciones y que el silencio que rodea estos casos no se convierta en olvido.