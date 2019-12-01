Fallece motociclista al ser atropellado por camión en la carretera Uruapan - San Juan Nuevo, Michoacán; conductor se dio a la fuga

Fallece motociclista al ser atropellado por camión en la carretera Uruapan - San Juan Nuevo, Michoacán; conductor se dio a la fuga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 20:18:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 17 de octubre de 2025.- Un motociclista falleció, después de que fuera atropellado por un camión tipo torton en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, el cual se dio a la fuga.

Segú  información de las autoridades, los hechos ocurrieron a la altura del lugar conocido como El Zapotilto.

Tras el accidente, acudieron paramédicos locales, pero lamentablemente ya no pudieron hacer nada por el hombre, debido a que ya no contaba con signos vitales.

La víctima viajaba en una moto de color negra y transitaba con rumbo a San Juan Nuevo cuando supuestamente derrapó, debido a que había grava suelta sobre el pavimento, y la unidad pesada lo aplastó.

La zona fue acordonada por Elementos de Tránsito y Vialidad, además de que llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, para llevarlos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Las autoridades, continúan realizando las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer el hecho, y dar con el supuesto responsable.

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran 20 mil litros de combustible presuntamente ilícito en Villagrán, Guanajuato
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
Ultiman a dos agentes de tránsito en Culiacán, Sinaloa
Fallece motociclista al ser atropellado por camión en la carretera Uruapan - San Juan Nuevo, Michoacán; conductor se dio a la fuga
Más información de la categoria
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Colectivo denuncia triple secuestro y ola de violencia en la carretera Ocumicho – Charapan, Michoacán; una logró escapar dejando atrás a dos secuestrados: “Nos están dejando morir”
De la cooperación con la DEA y el FBI al combate al crimen en Michoacán: María Cristina Guzmán asume como Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía estatal
Comentarios