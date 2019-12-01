Fallece motociclista al ser atropellado por camión en la carretera Uruapan - San Juan Nuevo, Michoacán; conductor se dio a la fuga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 20:18:07

Uruapan, Mich., a 17 de octubre de 2025.- Un motociclista falleció, después de que fuera atropellado por un camión tipo torton en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, el cual se dio a la fuga.

Segú información de las autoridades, los hechos ocurrieron a la altura del lugar conocido como El Zapotilto.

Tras el accidente, acudieron paramédicos locales, pero lamentablemente ya no pudieron hacer nada por el hombre, debido a que ya no contaba con signos vitales.

La víctima viajaba en una moto de color negra y transitaba con rumbo a San Juan Nuevo cuando supuestamente derrapó, debido a que había grava suelta sobre el pavimento, y la unidad pesada lo aplastó.

La zona fue acordonada por Elementos de Tránsito y Vialidad, además de que llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, para llevarlos al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Las autoridades, continúan realizando las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer el hecho, y dar con el supuesto responsable.