Extorsión vía telefónica o en redes sociales, problema que se ha atendido: Rodrigo González

Morelia, Michoacán, 6 de mayo del 2024.- El titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía Michoacán, Rodrigo González, acompañado de Jesús Rosas, analista en el tema de extorsión perteneciente a la misma área, visitó el estudio de Noventa Grados para platicar acerca de la gravedad del delito de extorsión en el estado y como puede evitarse para no ser víctima de ello.

“Michoacán es un estado pionero en el esquema precisamente del combate a la extorsión a través de una reforma que se tuvo en el año 2023, antes de ese año combatir el delito de extorsión era bastante limitado porque la legislación contemplaba este delito en un capítulo de delitos patrimoniales, esto es que se necesitaba precisamente que existiera para la víctima un menoscabo patrimonial para poder llegar a configurar este delito y no quedar en una hipótesis de tentativa, hoy se sigue de oficio”, dio el contexto Rodrigo González.

En ese sentido, el titular de la UECS señaló que gracias a la reforma, hoy en día en el estado de Michoacán, hay penas mínimas de 15 años de cárcel por el delito de extorsión.

“Hoy tenemos a la extorsión telefónica como un evento que podemos decir como el mayor numero de eventos que tenemos, que se lleva a cabo precisamente desde diversas modalidades, una de ellas al interior de los Centros de Reinserción debidamente ya identificados, te puedo decir el caso del estado de Tamaulipas, el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Jalisco, que son propiamente donde se albergan estos Centros de Reinserciones de donde estamos llevando a cabo el mayor número de llamadas, que nos generan extorsiones telefónicas y lo que conocemos como el secuestro virtual”, señaló el funcionario de la Fiscalía Michoacán.

Uno de los modus operandi, señaló Rodrigo González, es con el ofrecimiento de una tarjeta de crédito, en la que te dan la opción de que dos familiares sean beneficiarios y así sacan información de las personas, al aportar sus nombres, su estatus, domicilio, toda la información para seguir al acecho de las personas en la búsqueda de robarles tanto información privada como dinero a través de la extorsión.

“Así como el robo de información digital a través de diversas aplicaciones en lo que contempla precisamente que ya no podamos tener uso de nuestras herramientas digitales y a través de estos códigos que les permite a ellos robar nuestra información es como ellos proceden a hacer una extorsión a diferentes familiares, amistades, incluso a nuestra propia persona a través de la adquisición de información de nuestro mundo digital, con lo que nos pueden llegar a hacer una exigencia”, señaló.

Por su parte, Jesús Rosas, realizó un análisis de los avances en materia de extorsión al interior de la Fiscalía Michoacán, con espacio a los jóvenes que entienden el mundo digital para prevenir que la ciudadanía caiga en estafas o extorsiones a través de llamadas telefónicas o en sus propias redes sociales.

“Se roban nuestros datos a través del phishing, que es una suplantación de identidad, se hacen pasar a lo mejor por alguna paquetería, hay muchas personas que han recibido, yo creo que todos nosotros, al menos yo sí he recibido mensajes como ‘tu paquete no ha podido ser entregado porque no tenemos tal dato, ingresa a este link’ y uno cae y lo que hace uno a veces es ingresar a ese link para ver qué es lo que hay, por pura curiosidad a veces y es ahí donde cometemos ese pequeño error”, advirtió Rosas como una de las formas en que la población cae en ciertas extorsiones hoy en día.

“Hay otras opciones en las que nos van como robando identidad, una de ellas es que por ejemplo WhatsApp te pide un numero de verificación, entonces ese número de verificación alguien se comunica contigo y obviamente ya está haciendo el delito por detrás y de pura casualidad te dicen “oye disculpa, mandé por error mi código, puedes reenviármelo por favor” y lo que hacemos negativamente es compartirlo, entonces compartimos este código y es como consiguen acceso a nuestra información en cuanto a WhatsApp”, explicó,

“O te dicen te tengo vigilado y te mandan una foto, hemos tenido casos de unos monitores, donde no tienen nada que ver los monitores y hay una camioneta afuera de tu casa y te empiezan a hostigar con ‘dame tal cosa’, a intentar asustar a las personas, entonces todos los casos son distintos pero hay que saber identificarlos, empezar a pensar que a todos nos puede pasar de robarnos los datos o la identidad”, sentenció.

En ese sentido, Jesús Rosas indicó que lo que se puede realizar para no caer en dicho tipos de extorsiones digitales es identificar los números telefónicos, si no conoce el número, no contestar y no reaccionar; si no estás esperando algún paquete o tienes comunicación con algún familiar extranjero, simplemente ignorar el número o los mensajes que puedas recibir, así como la protección a las redes sociales sin compartir tu información personal con desconocidos.