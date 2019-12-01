Explosión de pirotecnia provoca incendio en negocio cercano al mercado de Zitácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 23:33:44

Zitácuaro, Mich., a 6 de diciembre de 2025.— La noche del sábado 6 de diciembre, un negocio dedicado a la venta de fuegos artificiales resultó afectado por un incendio que movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:24 horas en la calle Crescencio Morales Sur, esquina con Benedicto López, a un costado del mercado municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente inició cuando una carretilla con cajas de plástico repletas de pirotecnia comenzó a arder. Entre el material había aproximadamente 320 bolsitas del producto conocido como cebollitas, mismas que se incendiaron parcialmente antes de la llegada de los rescatistas.

La motobomba fue desplegada con siete elementos a bordo, quienes localizaron el fuego ya avanzado y, según los datos proporcionados, parcialmente controlado.

La cuadrilla procedió a sofocar el incendio en su totalidad, así como a realizar una inspección para descartar riesgos posteriores por material activo o puntos de ignición residuales.

El propietario del establecimiento —un hombre de 46 años— informó a las autoridades que el siniestro pudo haber sido provocado por fuegos artificiales encendidos en otro punto de la zona centro, presuntamente en las inmediaciones del templo de Los Remedios. Se desconoce quiénes realizaron la quema que habría detonado accidentalmente el incendio.

La emergencia quedó controlada a las 21:00 horas, sin que se reportaran personas lesionadas.